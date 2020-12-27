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Spor Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası
Spor

Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arsenal'in Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, Juventus yolcusu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:52:00 -
Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası

İtalyan ekibi Juventus'un Mesut Özil'i transfer listesine aldığı ve ilk görüşmenin 3 hafta önce Londra'da başladığı belirtildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Mesut Özil ve Juventus temsilcilerinin temas halinde oldukları bildirildi. Özil'in kontratı 30 Haziran 2021'de sona eriyor ve Arsenal kulübü maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu kış transfer döneminde başka takıma satmak istiyor.

6 ay kiralık ve 5 milyon euro

Juventus'un yıldız oyuncuyu 6 ay kiralık olarak kadrosuna katması durumunda Arsenal'ın Haziran ayına kadar Mesut'a ödeyeceği 10 milyon Euroluk ücretinin yarısını karşılayabileceği kaydedildi. Bilindiği üzere Türk asıllı Alman oyuncu, teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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