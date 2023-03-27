Fenerbahçe'nin İngiltere şubesi yine devreye giriyor! Büyük kıyak...

Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Pelkas, Allahyar gibi isimleri transfer eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, flaş bir transfere daha imza atabilir. Fenerbahçe'de bu sezon taraftarların yoğun olarak eleştirdiği yıldız; Ozan Tufan, Pelkas, Allahyar gibi Hull City'nin yolunu tutabilir. Acun Ilıcalı transfer için devrede.

Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Acun Ilıcalı flaş bir takviyeye daha imza atabilir. Sarı-Lacivertlilerden Ozan Tufan, Pelkas, Allahyar gibi isimleri kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Fenerbahçe'de bu sezon büyük tepki çeken oyuncuya talip oldu.

Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için 3 milyon euro, Allahyar için 4,5 milyon euro ödeyen ve Pelkas'ı da kiralayan Acun Ilıcalı, bir Sarı-Lacivertli yıldızın daha peşinde. Sezona harika giren ancak Dünya Kupası arası sonrası tepetaklak olan milli futbolcu, Hull City'nin kıskacında.

Ozan Tufan, Pelkas ve Allahyar'ın ardından Hull City'ye transfer olan dördüncü futbolcu İrfan Can Kahveci olabilir. Fenerbahçe'de yoğun eleştirilere maruz kalan milli futbolcu, Fotomaç'a göre Hull City'nin radarında.

Deneyimli futbolcunun önceliği İstanbul'da kalmak olsa da sezon sonunda resmi adımların atılacağı ve Acun Ilıcalı'nın tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor.

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