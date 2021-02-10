Fenerbahçe’nin eski yıldızından bomba iddia! “Bu iş tamam” diyerek yeni hocanın ismini verdi

Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmadan uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ayrıldı ve kupadan elendi.

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonu da Galatasaray'a sahasında 1-0 yenilerek taraftarını üzmüştü.

Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

Erol Bulut'un istifasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, Daum'un Türkiye paylaşımınını yorum yağmuruna tutarak deneyimli hocaya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

Serhat Akın: Bu iş tamam

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda otobiyografi kitabıyla Türkiye'de gündem olmayı başaran deneyimli Christoph Daum, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe itiraflarıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Alman teknik adam 2003/04 ve 2004/05 yıllarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, 2005/2006 sezonunda ise 81 puanla ikinci olmuştu. Daum'un takımları sürekli olarak mücadele etmesi, birçok maçı geriden gelerek çevirmesiyle ünlüydü.

Alman teknik adamın yardımcısı kondisyoner Roland Koch da takımın fiziksel açıdan gösterdiği harika performansta başroldeki isimlerden biriydi.

Daum 90'lı yıllarda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de çoğu zaman "İkinci vatanım Türkiye" sözünü söylüyordu. Alman teknik adam son olarak 2009/2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Türkiye Kupası'nı finalde, lig şampiyonluğunu da son maçta kaybetmişti.

Bu sonuçların ardından da dönemin başkanı Aziz Yıldırım bir kez daha Alman teknik adamla yolları ayırarak, sportif direktör Aykut Kocaman'ı teknik direktör yapmıştı.

Kaynak: Sabah