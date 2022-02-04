Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lige dönüyor

Transfer döneminde Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel ile takviye yapan Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin eksi oyuncusu Yassine Benzia ile ilgileniyor.

Süper Lig’de 7. Sırada bulunan Hatayspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel ile kadrosunu güçlendiren Akdeniz ekibinin Yassine Benzia ile ilgilendiği öğrenildi. Cezayirli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren yönetim uygun şartlar oluşursa ve teknik direktör Ömer Erdoğan’dan olumlu yanıt alınırsa transfer için somut adımlar atacak.

2018/19 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Benzia çıktığı 20 karşılaşmada gol kaydedememişti. Beklenen performansı sergileyemeyen Benzia kulübü Lille’e dönmüş sonrasında ise Olympiakos’a kiralanmıştı.

Fransa’da geçirdiği trafik kazası sonrası 7 ay futboldan uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu elini kaybetme tehlikesi yaşamıştı. Tedavi sonrası sahalara dönen Benzia, el parmaklarından birini kaybetti.

Yassine Benzia Kimdir?

Fransa Ligue 1 takımı Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015/16 sezonunda 1 milyon Euro bonservis ile Lille takımına transfer oldu. 2 sezon Fenerbahçe ve Olympiakos’ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu 2019 yılında 1.5 milyon Euro bonservis ile Dijon’a transfer oldu. Ligue 2’de Dijon formasıyla 16 maça çıkan futbolcu 4 kez topu ağlarla buluştururken, 2 kere gol pası verdi.