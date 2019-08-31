Fenerbahçe'nin eski yıldızı Olympiakos'ta
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:59
Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de mücadele eden ancak beklentileri karşılayamayan Benzia'yı Fransa ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
24 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist yapmıştı.
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