Fenerbahçe'nin eski oyuncusu istenmeyen adam ilan edildi

Bir zamanlar dünya devlerini peşinde koşturan Krasic, Polonya'da bile istenmeyen adam oldu. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan ve B takımına gönderilen Sırp futbolcu, bu kez Polonya'da aynı durumu yaşadı. Lechia Gdansk formasıyla Polonya birinci liginde üç sezondur top koşturan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kadrosunda ise düşünülmedi. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Krasic, Lechia'nın rezerv takımına gönderildi.

SEZON SONUNA KADAR REZERV TAKIMDA OYNAYACAK

Ülkenin dördüncü liginde oynayan ve profesyonel olmayan rezerv takım ile idmanlara çıkan Krasic, son olarak oynanan ve 9-2 biten maçta iki gol kaydetti. Sözleşme gereği maaşını almaya devam eden Krasic'in, başka bir kulübe gitme durumu bulunmaması durumunda sezon sonuna kadar bu şekilde yol devam edeceği bildirildi.