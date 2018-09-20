Fenerbahçe'nin eski oyuncusu istenmeyen adam ilan edildi
Bir dönem Fenerbahçe forması diyen Milos Krasic, Polonya'nın Lechia Gdansk takımında istenmeyen adam ilan edildi. Krasic, kulübün rezerv takımına gönderildi.20 Eylül 2018 Perşembe 22:05
Bir zamanlar dünya devlerini peşinde koşturan Krasic, Polonya'da bile istenmeyen adam oldu. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan ve B takımına gönderilen Sırp futbolcu, bu kez Polonya'da aynı durumu yaşadı. Lechia Gdansk formasıyla Polonya birinci liginde üç sezondur top koşturan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kadrosunda ise düşünülmedi. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Krasic, Lechia'nın rezerv takımına gönderildi.
SEZON SONUNA KADAR REZERV TAKIMDA OYNAYACAK
Ülkenin dördüncü liginde oynayan ve profesyonel olmayan rezerv takım ile idmanlara çıkan Krasic, son olarak oynanan ve 9-2 biten maçta iki gol kaydetti. Sözleşme gereği maaşını almaya devam eden Krasic'in, başka bir kulübe gitme durumu bulunmaması durumunda sezon sonuna kadar bu şekilde yol devam edeceği bildirildi.
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