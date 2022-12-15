Fenerbahçe'nin eski kalecisi Aslan oluyor!

Okan Kocuk'tan memnun olmayan Galatasaray yönetimi, Muslera'nın yerine Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatiflerini arama süreci başladı. Uruguaylı kalecinin yükselen yaşı ve Okan Kocuk'un da yetersiz performansı sonrası sarı-kırmızılılar yerli file-bekçisi arayışlarına başladı. Bu transfer listesinde en dikkat çeken isim ise koyu Fenerbahçeliliği ile bilinen Berke Özer oldu.

Galatasaray yerli kaleci transferi için harekete geçti. Gündemdeki isimler ise Doğan Alemdar, Bilal Beyazıt ve Berke Özer olarak belirlendi.

Doğan Alemdar'ın Rennes'den koparmasının zor olduğunun altı çizilirken, Bilal Beyazıt için de Kayserispor'un yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği ifade edildi. Transfer listesindeki 3. ismin de Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer olduğu ileri sürüldü.

Berke Özer, geçtiğimiz sezon Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin kalesini korumuş ve Fernando Muslera'nın rakibi olmuştu.

Üç yerli file-bekçisi adayı arasında koyu Fenerbahçeliliğini her zaman dile getiren Berke Özer'in ön planda belirtildi. Bu sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılan genç kaleci, Portekiz'in Portimonense takımına transfer olmuştu.