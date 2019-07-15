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Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni takımı belli oldu

Geçen 2 sezonun ardından Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Roberto Soldado, Granada ile anlaştı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile mukavelesi sona eren ve bonservisi elinde olan Roberto Soldado, La Liga ekiplerinden Granada ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado'nun yeni adresi ülkesi İspanya oldu. La Liga'nın yeni ekiplerinden Granada, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda iki sene top koşturan ve sözleşmesi biten Soldado ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

59 maçta 19 gol

Daha önce Real Madrid, Villareal, Getafe, Valencia, Osasuna, Tottenham gibi kulüplerde mücadele eden 34 yaşındaki tecrübeli forvet, son iki sezonda Fenerbahçe forması altında 59 maça çıkarak, 19 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
  1. Fenerbahçe
  2. Roberto Soldado
  3. La Liga
  4. Granada
  5. İspanya
  6. Real Madrid
  7. Villareal
  8. Getafe
  9. Valencia
  10. Osasuna
  11. Tottenham

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