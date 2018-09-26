Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Ali Koç'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi maçı izlemek üzere İstanbul'a gelen Appiah, kulüp binasında Ali Koç ve yöneticilerle buluştu.

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli de buluşmada yer aldı.