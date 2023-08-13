Fenerbahçe'nin en pahalı transferi Cengiz Ünder oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

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15 milyon karşılığında Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

En pahalı oyuncu oldu

Bu transferle birlikte Cengiz Ünder adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı. Hücum oyuncusu sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şöyle;

15 milyon euro-Cengiz Ünder

14 milyon euro-Daniel Guiza

13 milyon euro-Emmanuel Emenike

10 milyon euro-Raul Meireles

10 milyon euro-Moussa Sow

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