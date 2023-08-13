Fenerbahçe'nin en pahalı transferi Cengiz Ünder oldu
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kulüp tarihine en pahalı transferi olarak tarihe geçti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.
Tarihe geçti
15 milyon karşılığında Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.
En pahalı oyuncu oldu
Bu transferle birlikte Cengiz Ünder adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı. Hücum oyuncusu sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.
Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şöyle;
15 milyon euro-Cengiz Ünder
14 milyon euro-Daniel Guiza
13 milyon euro-Emmanuel Emenike
10 milyon euro-Raul Meireles
10 milyon euro-Moussa Sow
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