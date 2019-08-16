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Fenerbahçe'nin en iyisi Ozan!

Yeni sezon öncesi takımda en formda oyuncu olarak gösterilen Ozan, Ersun Yanal'ın gözüne girdi..

16 Ağustos 2019 Cuma 09:37
Fenerbahçe'nin en iyisi Ozan!

Fenerbahçe'nin sözleşmesi oyuncusu olan Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.. 2018 sezonunda iyi bir performans gösteremeyen ve Alanyaspor'a tecrübe kazanması için gönderilen genç oyuncu takıma bomba gibi döndü. Sarı lacivetli oyuncular arasında en formda ve en hazır durumda olduğu belirtilen Ozan Tufan, Ersun Yanal'ın gözdesi durumunda..

"Eski Ozan olarak değil yeni bir transfer olarak dönmek istiyorum"

"Fenerbahçe tarafına da gelirsek erken gelip takıma adapte olmak istiyorum. Hem de kendimi daha çok geliştirip eski Ozan değil de yeni transfer olmuş bir Ozan olarak Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:37
  1. Ozan Tufan
  2. Fenerbahçe

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