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Spor Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'den şaşırtan karar!
Spor

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'den şaşırtan karar!

Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası ve Sao Paulo'nun U20 takımında görev alan ve başarılı işlere imza atan Alex de Souza yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu haberin ardından Brezilyalı taraftarlar büyük bir şok yaşadı. Alex'in takımdan ayrılmasını beklemeyen taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:58:00 -
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'den şaşırtan karar!

Sao Paulo'nun U20 takımında görev alan ve başarılı işlere imza atan Alex de Souza yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu haberin ardından Brezilyalı taraftarlar büyük bir şok yaşadı. Alex'in takımdan ayrılmasını beklemeyen taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.
Alex de Souza, Sao Paulo'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genç teknik direktör yaptığı açıklamada kulübe teşekkür ederek veda etti. Bu açıklamanın ardından Brezilyalı taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

"TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
"Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu"

88 MAÇTA 51 GALİBİYET
Futbolu bıraktıktan sonra ilk görevi olan Sao Paulo antrenörlüğünde 88 maça çıkan Alex, 51 galibiyet alarak göz doldurmuştu. Sonraki dönemde Sao Paulo'nun başına geçmesi beklenen Alex'in verdiği bu karar hem yönetimi hem de taraftarları şaşırttı.

 

 

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