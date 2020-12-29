Fenerbahçe’nin de yer aldığı Audi Cup turnuvası ne zaman yapılacak?

Bu sezon da yapılacak olan Audi Cup'da Fenerbahçe’nin de yer alacağı duyuruldu. Fenerbahçe’nin dışında turnuvanın diğer üçlüsü Real Madrid, Bayern Munih ve UD Melilla takımları olacak. Turnuvaya Bayern Münih ev sahipliği yapacak. Sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Audi Cup’da dört takımın yer almaktadır. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl düzenlenen Audi Cup turnuvasını 4. sırada kapatmıştı. Peki, Audi Cup bu yıl ne zaman düzenlenecek? Audi Cup nedir?

Audi Cup turnuvası ne zaman yapılacak?

Alman futbol kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Audi Cup, 2009 yılından beri Bundesliga'da sezon başlamadan önce yapılmaktadır. Audi Cup turnuvası, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olmadığı sezonlarda düzenleniyor.

Audi Cup turnuvasının 2021 yılının yaz aylarında oynanması öngörülüyor.