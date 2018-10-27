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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar eden Fenerbahçe'nin borcunun 2 milyar 58 milyon TL olduğu belirtildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:25
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenen Ekim ayı Yüksek Divan Kurulunda denetleme kurulu raporunu Mehmet Selim Çeçen, UFRS raporunu ise Oğuz Büktel açıkladı. Oğuz Büktel, konsolide öz kaynak açığının iki yıl içinde 2 katına çıktığını söyledi. Büktel, öz kaynak açığının şu anda 1 milyar 81 milyon TL olduğunu anlattı.

Borcun 1 milyar 780 milyonu bankalara 

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin borcunun 2 milyar 58 milyon TL olduğunu söyleyen Büktel, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin buradan alacağının ise 1 milyar 87 milyon TL olduğunu bildirdi. Büktel, Futbol AŞ'nin borçlarının yüzde 86'sı olan 1 milyar 780 milyonun bankalara olan borçların olduğunu anlattı. Sermaye artışıyla kulübe 353 milyon TL giriş olduğunu anlatan Büktel, öz sermayenin şu an eksi 507 milyon TL olduğu belirtti.

Futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar

Futbol A.Ş gelirinin arttığını anlatan Oğuz Büktel, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin son 3 ayda gelirlerinde yüzde 88 artış olduğunu söyledi. Futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar elde edildiğini anlatan Büktel, brüt karın ise geçen yıla göre 5 kat arttığını dile getirdi. Oğuz Büktel, geçen yıl Futbol AŞ'nin bu dönemde gelirinin 35 milyon 59 bin 777 TL iken, bu yıl ise 178 milyon 650 bin 803 TL'ye ulaştığını kaydetti.

Amatör şubelerde zarar

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Selim Çeçen ise yaptıkları tespitleri anlatırken, amatör şubelerden 55 milyon TL gelir, 172 milyon TL gider olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:25
  1. Fenerbahçe
  2. Faruk Ilgaz Tesisleri
  3. Mehmet Selim Çeçen

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