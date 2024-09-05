Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 2 yeni transfer listeye alınmadı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Açıklanan listede yeni transferlerden 2 isim listede yer almadı.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci torbadan katılan Fenerbahçe Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda oynatacağı futbolcuları UEFA’ya bildirdi.
Buna göre Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu şöyle:
Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe’de Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent ve Oğuz Aydın, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı.