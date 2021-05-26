Fenerbahçelilerin beklediği Rebrov'dan bomba karar

Fenerbahçe’de yeni sezonda takımın başında kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor... Hoca adayları konusunda son dönemde gündeme Joachim Löw, Zlatko Dalic, Lucian Favre ve Sergey Rebrov gelmişti. Ancak Başkan Ali Koç’un yakın çevresine, “Risk almaya gerek yok. Emre Belözoğlu, kaldığı yerden bu işi götürür” dediği bilgisine ulaşılmıştı. Başkan Koç’un, yeni teknik direktörü önümüzdeki haftalarda açıkması beklenirken, Ukrayna’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Football24TV’nin haberine göre Macaristan’ın Ferencvaros takımını üst üste 3. kez ligde şampiyon yapan Ukraynalı Rebrov’un, Sarı-Lacivertliler’le çok ciddi görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Haberde Rebrov’un, Macar ekibindeki bazı isimlerle arasında sıkıntılar olduğu ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl olmasına rağmen takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Bir dönem Kanarya’da oynayan Rebrov’un, Yunanistan’ın AEK kulübünden gelen teklifi de, “Fenerbahçe ile görüşüyorum” diyerek reddettiği öne sürüldü.