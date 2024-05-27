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Spor Fenerbahçelileri kızdıracak hareket! Okan Buruk'tan küfürlü kutlama
Spor

Fenerbahçelileri kızdıracak hareket! Okan Buruk'tan küfürlü kutlama

Yeniakit Publisher
2024-05-27 11:25:42 - 2024-05-27 11:25:41

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya'da taraftarlarla birlikte kutlanan şampiyonluk gecesinde ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye küfretti.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ın Florya'da taraftarla birlikte şampiyonluk kutlaması ise geceye damga vurdu.

Küfürlü "Şinanay" performansı

Sabah saatlerine kadar eğlenen sarı-kırmızılı camiada; Okan Buruk'un küfürlü şarkı söylemesi de geceye damgasını vurdu.

Fenerbahçelilerin hafta boyunca "Şinanay da yavrum şina şina nay o... ç... G.Saray" tezahüratına bilenen Okan Buruk'un şarkının sonunu "A... s... G.Saray" olarak çevirmesi dikkat çekti.
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osman güler

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