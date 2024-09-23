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Spor Fenerbahçelileri iyice yıkan haber
Spor

Fenerbahçelileri iyice yıkan haber

Yeniakit Publisher
2024-09-23 11:33:00 -
Fenerbahçelileri iyice yıkan haber

Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu, her maçta her şeyini ortaya koyan ve taraftarın gözüne giren Allan Saint-Maximin, Galatasaray derbisinin ardından sakatlandı.

Derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'den taraftarı üzecek bir haber geldi.

NTV'de yer alan habere göre, derbi sonrası stadı sekerek terk eden Saint-Maximin'in hafif bir sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcunun durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.

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