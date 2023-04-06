  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Spor Fenerbahçeliler bu habere çok şaşıracak! Olay gelişme...
Spor

Fenerbahçeliler bu habere çok şaşıracak! Olay gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:17:00 -
Fenerbahçeliler bu habere çok şaşıracak! Olay gelişme...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi sonrasında Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak son duyurulan bilgiye göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi sonrasında Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak son duyurulan bilgiye göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi sonrasında Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak son duyurulan bilgiye göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor! İşte Ali Koç'un kritik hamlesi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Jorge Jesus hamlesi geldi! Beşiktaş maçı sonrasında yolların ayrılacağı konuşulan Portekizli hocaya, beklentilerin aksine büyük bir proje emanet edilecek.

Sansürsüz Futbola göre Jorge Jesus'a yeni bir sözleşme teklif edilecek. Karşılıklı olarak güven konusunu aşmayı isteyen yönetim, deneyimli çalıştırıcıya 1+3 yıllık sözleşmeden bahsetti ve vaatlerde bulundu.

Jorge Jesus'a sunulan 1+3 yıllık sözleşmenin üzerine, ciddi bir transfer bütçesi ve de teknik ekibe önemli isimlerin katılımından bahsedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Portekizli hocaya güzel bir fırsat sunacak olan Ali Koç, kısa vadede kulübün geleceğini Jesus'a emanet edecek ve önemli yatırımlar yapacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiren ve Okan Buruk'un rekor kırdığı sezonda ciddi anlamda şampiyonluğu kovalayan Jorge Jesus, yönetim tarafından başarılı bulundu ve devam kararı alındı.

Son olarak Portekizli hocanın, Galatasaray'ın olağanüstü performansı olmasa, bu sezon bile rahatlıkla şampiyon olacağı düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23