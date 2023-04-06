Fenerbahçeliler bu habere çok şaşıracak! Olay gelişme...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi sonrasında Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak son duyurulan bilgiye göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi sonrasında Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak son duyurulan bilgiye göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor! İşte Ali Koç'un kritik hamlesi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Jorge Jesus hamlesi geldi! Beşiktaş maçı sonrasında yolların ayrılacağı konuşulan Portekizli hocaya, beklentilerin aksine büyük bir proje emanet edilecek.

Sansürsüz Futbola göre Jorge Jesus'a yeni bir sözleşme teklif edilecek. Karşılıklı olarak güven konusunu aşmayı isteyen yönetim, deneyimli çalıştırıcıya 1+3 yıllık sözleşmeden bahsetti ve vaatlerde bulundu.

Jorge Jesus'a sunulan 1+3 yıllık sözleşmenin üzerine, ciddi bir transfer bütçesi ve de teknik ekibe önemli isimlerin katılımından bahsedildi.

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Portekizli hocaya güzel bir fırsat sunacak olan Ali Koç, kısa vadede kulübün geleceğini Jesus'a emanet edecek ve önemli yatırımlar yapacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiren ve Okan Buruk'un rekor kırdığı sezonda ciddi anlamda şampiyonluğu kovalayan Jorge Jesus, yönetim tarafından başarılı bulundu ve devam kararı alındı.

Son olarak Portekizli hocanın, Galatasaray'ın olağanüstü performansı olmasa, bu sezon bile rahatlıkla şampiyon olacağı düşünülüyor.