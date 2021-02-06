Fenerbahçeliler 2 pozisyona itiraz etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken maçta Cüneyt Çakır'ın kararları tartışılıyor.
Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı ağırladığı maçta 3 puanı alan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Sarı-lacivertliler maçın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonda ofsayt olduğuna hükmederek golü iptal etti.
Tartışmalı penaltı kararı
Öte yandan mücadelenin uzatma dakikalarında Papiss Cisse, Donk ile girdiği mücadelede yerde kaldı ancak Cüneyt Çakır bu pozisyonda da devam kararı verdi.