Fenerbahçeli yönetici yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi ve Başkan Ali Koç’un yakın dostu Mehmet Dereli geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı. Dereli'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Fenerbahçeli yönetici Mehmet Dereli’nin Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Başkan Ali Koç’un en yakın dostlarından biri olan ve daha önce karaciğer nakli yaptığı bilinen Dereli’nin durumu ciddi. Dereli'nin Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin ardından mı yoksa öncesinde mi rahatsızlandığı bilinmiyor.

Magazin haberlerinde de zaman zaman adı geçen Mehmet Dereli, 2021 yılından beri Ali Koç’un oluşturduğu yönetim kurulu listesinde yer alıyor.