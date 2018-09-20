Fenerbahçeli yıldızdan Cocu'ya Sitem: Hayal kırıklığına uğradım
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçının kadrosuna alınmayan Fenerbahçeli yıldız Valbuena, "Bugün takımda olmadığım için hayal kırıklığına uğradım" açıklamasında bulundu.20 Eylül 2018 Perşembe 21:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu kafileyle birlikte Hırvatistan'a götürülmedi.
Fransız futbolcu ise tepkisini Twitter'dan ortaya koydu. Valbuena, Twitter'dan "Bugün takımda olmadığım için hayal kırıklığına uğradım ama neyse takım arkadaşlarımın arkasındayım! Hadi beyler!" paylaşımında bulundu.
KONYASPOR MAÇINDA ISINMAYA BİLE GÖNDERİLMEMİŞTİ
Hollandalı teknik adam tarafından gözden çıkarılan Valbuena, Konyaspor ile oynanan son lig maçında ısınmaya dahi gönderilmemişti.
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