  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Türkiye'yi terk etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’nin büyük beklentilerle İstanbul’a getirdiği genç yetenek Amara Diouf, sürpriz bir kararla Türkiye’den ayrılarak eski kulübü Generation Foot’a döndü. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin transfer sürecini askıya aldığı belirtilirken, Diouf’un İstanbul’da geçirdiği çapraz bağ revizyon ameliyatı sonrası geleceği merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İstanbul'a getirdiği genç yetenek Amara Diouf ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı oyuncu Türkiye'den ayrıldı.

 

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Milliyet'te yer alan habere göre, 17 yaşındaki Senegalli futbolcu ülkesine dönerek eski kulübü Generation Foot'a katıldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transfer sürecini askıya aldığı belirtildi.

 

AMELİYAT OLMUŞTU

Fenerbahçe, genç oyuncunun çapraz bağ revizyon ameliyatını İstanbul'da gerçekleştirmişti. Sakatlığı sonrası geleceği merak konusu olan Diouf için bu ayrılık kararı dikkat çekti.

 

GELECEĞİN YILDIZI GÖSTERİLİYOR

Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, Generation Foot altyapısından yetişti. Hızı ve çalım yeteneğiyle öne çıkan genç futbolcu, Senegal'de büyük bir potansiyele sahip isimler arasında gösteriliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23