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Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soru cevabını buldu!

Olaylı derbi sonrası PFDK tarafından 3 maç seyircisiz oynama (kupa) cezasına çarptırılan Fenerbahçe'de taraftarlar, Diyarbakır'daki final karşılaşmasında tribündeki yerini alabilecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:57
Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği soru cevabını buldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oybnama cezası verildi.

Talimatlar gereği Fenerbahçe PFDK tarafından verilen 3 maçlık men cezasını kupa maçlarında çekecek.

Verilen ceza ve talimatların ardından akıllara gelen bir soru var. Fenerbahçe finale kalırsa ve Akhisarspor ile Diyarbakır'da oynarsa Fenerbahçe taraftarı maçta olacak mı?

Sporx'in haberine göre;  Fenerbahçe finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarla kupa finalinde tribündeki yerini alabilecek. Talimatlara göre disiplin ihlalleri sonucunda verilen seyircisiz oynama cezaları infazın finale denk gelmesi halinde uygulanamıyor ve bir sonraki ilk resmi (kupa) maçında uygulanıyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:57
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