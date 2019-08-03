Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.