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Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım geldi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
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