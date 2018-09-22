Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tam destek

Süper Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de taraftarların desteği artarak sürüyor.

YÜZDE 7 ARTTI

AA muhabirinin Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre göre sarı-lacivertliler, Ali Koç'un kulüp başkanlığına gelmesinin ardından taraftarlar takımlarına olan desteğini her geçen gün artırdı. Ligin 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, bu sezon hem Passolig Kart sayısında hem de seyirci ortalamasında önemli bir artış gerçekleştirdi.

Geçen sezon sonunda 698 bin 584 olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı yüzde 7 oranında artışla bu sezon 748 bin 758’e ulaştı.

Ali Koç’un başkanlığının ardından hızla artan Passolig Kart başvuruları ile birlikte sarı-lacivertli ekibin seyirci ortalaması da yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunda 29 bin 35 olan seyirci ortalaması, Kadıköy’deki ilk 2 iç saha maçında 36 bin 655’e çıktı. Fenerbahçe, 2015-2016'da 24 bin 958 seyirci ortalaması yakalarken, bir sonraki sezon bu oran 16 bin 405'e düştü. Geçen sezon tekrar toparlanan ve ortalamayı 29 bin 35'e çıkaran sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlığında bu sezon ligdeki ilk iki maçta oranı 36 bin 655'e kadar çıkardı.

BEŞİKTAŞ'IN SEYİRCİ SAYISI GERİLEDİ

Vodafone Park'ın hizmete girmesiyle önemli bir seyirci ortalaması yakalayan Beşiktaş'ın son 2 sezondaki düşüşü sürdü.

Passolig Kart sayısında 674 bin 694 ile 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2016-2017 sezonunda 30 bin 446 seyirci ortalamasıyla oynarken, geçen sezon bu oranın 29 bin 562'e düşmesine engel olamadı. Beşiktaş, bu sezon evinde yaptığı 3 lig maçında ise 27 bin 879 ortalama yakaladı.

SÜPER LİG'DE SEYİRCİ ORTALAMASI YÜKSELİYOR

Süper Lig'de bu sezonki seyirci ortalamasında da yükseliş gözlendi.

2016-2017'de 8 bin 940 olan seyirci ortalaması geçen sezon yüzde 43 oranında artışla 12 bin 822’ye yükselmişti. Bu sezonun ilk 5 haftasına bakıldığında lig maçlarını 650 bine yakın taraftar tribünlerde izledi. Böylece sezonun ilk 5 haftasında 14 bin 338 seyirci ortalamasıyla oran 2017-2018'e göre yüzde 11 artış gösterdi.