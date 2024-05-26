Fenerbahçeli taraftarın şampiyonluk adakları...

Bu akşam şampiyonluk düğümü çözülecek. Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan bile alabilirse şampiyon olacak. Sarı kırmızılı ekibin mağlup olması durumunda, İstanbulspor karşısında 2 golle galip gelirse Fenerbahçe şampiyon olacak…

Bu karmaşık ve heyecanlı rekabet bu akşam son bulacak.

Taraftarlar büyük heyecanla takımlarının maçını beklerken, sosyal medyada eğlenceli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bir Galatasaray taraftarının, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde Fetih Sûresi dinlediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de bir Fenerbahçe taraftarının yayınladığı görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Videoda Fenerbahçeli taraftar, takkesini takıp camiye gitti, namazın ardından zikir çekti, Kur’an-ı Kerim okudu, sadaka verdi, sokak kedilerini besledi, yaşlıların eşyalarını taşımalarına yardım etti…

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Eğlenceli paylaşım, Galatasaraylıların dahi beğenisini topladı.