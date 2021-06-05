Fenerbahçeli oyuncuya İtalya'dan sürpriz talip

Büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'deki ilk yılında çıktığı 38 maçta 4 gol atan ve 1 asist yapan Mert Hakan Yandaş'a Atalanta talip oldu.

İtalyan ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken son kararı yeni teknik direktör verecek.

Öte yandan Bir başkan İtalyan ekibi Torino'nun scout ekibi Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldi.