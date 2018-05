Fenerbahçeli oyuncular taraftardan saygı bekliyor

Fenerbahçe’de Bursaspor galibiyeti çok ama çok önemliydi. Hele ki golün son anlarda gelmesi sevincin değerini kat be kat artırdı ancak maç sonundaki duygu ve düşünceler, futbolcu açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Çünkü mutluluk paylaşımından ziyade sitem söz konusuydu. Kaptan Volkan Demirel maçın zor olmadığını ancak kendilerinin zorlaştırdığını kabul ederek “Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama maç sonu ‘Sow’ diye bağırıyorlar. Burada biz ne maçlar kazandık. Biraz destek olunması lazım. Yapabileceğim şeyleri yapamıyorum. Zaten bir baskı var, rakibe yaklaşmışız. Ancak hâlâ takıma istenen desteği biz göremiyoruz. Yalvarıyorum, bize biraz daha saygı gösterin. Yenilince ıslıklarsın o ayrı bir şey. Biz burada onlar mutlu olsun diye mücadele ediyoruz. 11 puan fark vardı, nerelerden geldik. Beni ıslıklayın önemli değil ama burada mücadele eden herkes için saygı gösterin. Bu formaya hizmet eden herkes değerlidir. Bugün yaşananları hak etmiyoruz” dedi.



Yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım’ın sözleri de kaptan Volkan Demirel’in siteminden farklı değildi. Duygularının karışık olduğunu belirten sarı-lacivertli oyuncu “İnanın bana içeride (soyunma odası) bir durgunluk var. Seviniyoruz ama durgunluk var. Hasta olarak sahaya çıktım, elimden gelen her şeyi verdim. Dışarıda Fenerbahçe’nin kadrosu vasat deniyor. Şu anki futbolcular, evimizde kaybettiğimiz puanlar bugün itibariyle şampiyonluğu ilan edebilirdik. Olmadı. Liderle şu an itibariyle puan farkını kapattık. Evde oynuyoruz ama taraftarın desteğine ihtiyacımız var. 20. dakikada geri pas atınca tepkiler geliyor. Bu bizi geriye atıyor. Son haftalarda taraftarı arkamızda hissetmemiz lazım. Şampiyonluk elimizde değil. Kaybedersek iç saha performansımızdan kaybedeceğiz. Kaç puan geriden geldiğimizi insanlar biliyor. Kalan maçları kazanıp şampiyon olmaya çalışacağız” ifadesini kullandı

Bursasporlu Ertuğrul Ersoy, takım arkadaşlarını tebrik ederek “İyi mücadele ettik, bunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Hocamızın söylediği tek şey teşekkür etmekti. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Son 4 haftada önce yapılanmaya gittik Mustafa Er’le. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha iyi, doğru oynuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Bursaspor’u hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Bursasporlu yönetici Hasan Parlakay’ın hedefinde hakem Fırat Aydınus vardı. Parlakay “Maç 300 dakika bile uzayabilirdi. Zaten 9 dakika uzadığını görünce biz bu maçın normal bitirilmeyeceğini biliyorduk. Hatta öyle ki bazı arkadaşlar yedekteki santrforumuzu atmayı bile hesap ederek tribüne yolladı. Olur ya oyuna girip de gol atar diye. Bazı arkadaşlar hizmetkar olacaklarsa futbolun hizmetkarı olsunlar. Bu tiyatrodan biz memnun kalmadık. Biz bu maçı 12’ye 11 oynarken iyi götürüyorduk, bir anda 12’ye 10 kalınca çocuklar bitiremedi” ifadesini kullandı.