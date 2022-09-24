Fenerbahçeli Joao Pedro canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Joao Pedro'yu basın toplantısı düzenlediği sırada arı soktu.

Fenerbahçe'nin sezon başında İtlalya takımlarından Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına damga vuran olay Pedro'yu arı sokması oldu.

Takım olarak iyi bir yolda olduklarını belirten Pedro, "Son oynadığımız maçta iyi bir maç çıkardık. Takımımızda birlik havası hakim. Hocamız çok talepkar. Son maçta çok pozisyon ürettik. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.