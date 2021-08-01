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Spor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i takibe aldılar
Spor

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i takibe aldılar

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'in peşinde.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:18:00 -
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i takibe aldılar

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, listesine Fenerbahçe 'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'i ekledi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Gölcükspor'da oynarken İsmail'i transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Laleci'nin yeni sezonda da İsmail'i kadrdosunda düşündüğü ve Menemenspor'un 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı vurgulandı. Gölcükspor altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler genç orta saha oyuncusunu Balıkesirspor ve Adana Demirspor'a kiralamıştı.

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