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Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem hocaya destek

Öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen sene eylül ayında yakalandığı lösemiye karşı savaşını sürdürürken, Fenerbahçeli futbolcular çektikleri video ile destek olarak, insanları kök hücre bağışına davet etti.

06 Ağustos 2019 Salı 20:52
Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem hocaya destek

Öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen sene eylül ayında yakalandığı lösemiye karşı savaşını sürdürürken, Fenerbahçeli futbolcular çektikleri video ile destek olarak, insanları kök hücre bağışına davet etti.


AHEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl eylül ayında yakalandığı lösemiyi, gördüğü kemoterapi tedavisi ile ocak ayında atlattı. Yaklaşık bir ay önce kan veren ve yeniden hastalığının nüksettiği anlaşılan Köseoğlu, lösemi ile olan savaşına yeniden başladı. İstanbul’daki bir hastanede, hastalıkla mücadele eden Köseoğlu, internette yaptığı kök hücre bağışı çağrısının ardından binlerce kişi kan vermek için seferber oldu. Daha önceden de Şebnem’in çağrılarına karşılık olarak destek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bu kez sürpriz bir ziyaret yaptı.


Fenerbahçeli futbolcular, insanları kök hücre bağışına davet etti.


Ziyaretin ardından Fenerbahçe İdare Menajeri Volkan Ballı’nın yanısırı Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Harun Tekin ve Emre Belezoğlu, çektikleri video ile destek olarak, kök hücre çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:52
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