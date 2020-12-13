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Spor Fenerbahçeli futbolcu Pelkas çılgına döndü
Spor

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas çılgına döndü

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de oyundan alınan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, kenara gelirken tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:29:00 -
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas çılgına döndü

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlarken, dün Yeni Malatyaspor'a karşı Kadıköy'de 3-0'lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.

Çıkarken tepki gösterdi

İlk 11'de başladığı tüm müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Yunan futbolcu, bu duruma tepki gösterdi.

Bilekliğini yere fırlattı

Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp atıp sinirli bir şekilde yerine oturdu.

Mehmet Yozgatlı sakinleştirmeye çalıştı

Antrenör Mehmet Yozgatlı ardından Pelkas'ın yanına gidip Yunan futbolcuyu sakinleştirdi.

Tüm maçlarda oyundan alınan Pelkas, sinirlerine hakim olamazken, gergin tavrını sürdürdü. Yunan futbolcu yerine geçerken de öfkesini devam ettirdi ve sinirli bir şekilde yerine oturdu.

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