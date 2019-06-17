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Fenerbahçeli eski yıldız Müslüman oldu

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Sergio, Müslüman olduğunu açıkladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:48

Bir dönem Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Sergio, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı Mekke ziyaretleri ve okuduğu Kuran ayetlerinin ardından Müslüman olmaya karar verdi. İşte Sergio'nun Müslüman olurken yaşadıkları ve sözleri...

1998 yılında Brezilya'nın Botafogo takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman olduğunu açıkladı. 45 yaşındaki eski futbolcu Fenerbahçe'den sonra yine ülkemizde Sakaryaspor forması giymiş ve 1999'da Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuştu. 2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında futbol oynayan Sergio, burada İslam'la tanıştı. Uzun yıllardır İslamiyet hakkında araştırmalar yapan ve Kur'an-ı Kerim'i okuyan Sergio, geride bıraktığımız Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdi. "Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim. Ağlayasım geldi. Bilemiyorum... 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş, yeni bir insan gibiyim" diyen Sergio, kelime-i şehadet getirdiği bir video paylaştı ve "Elhamdülillah. Artık ben de Müslümanım" dedi. (Sabah)

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
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  • MaaşallahMaaşallah42 dk önce
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