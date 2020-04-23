Fenerbahçeli Berke Özer, karantina altında çalışmalarını sürdürecek

Belçika’dan Türkiye’ye getirilerek Gümüşhane’deki KYK yurdunda karantina altına alınan KVC Westerlo takımında kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer’e formunu koruması için bisiklet, dambıl ve bar verildi. Genç oyuncu, bu süre zarfında antrenmanlarını aksatmayacak.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Belçika’dan gelen 245 kişinin karantina altında tutulduğu Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda kalan ünlü futbolcu Berke Özer’e jest yaptı.

Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak oynayan Berke Özer’in formunu koruması için bisiklet, dambıl ve bar veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, “Kendisini Gümüşhane’mizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, futbol hayatında başarılar dileriz” mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından bu jeste teşekkürle karşılık veren Özer, “Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte bile spora ve sporcuya verdiğiniz değer için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Belçika’da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçakla Trabzon Havalimanı’na indikten sonra otobüslerle Gümüşhane’ye getirilen 245 kişilik kafile arasında yer alan genç futbolcu Berke Özer, Gümüşhane’deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda 14 gün boyunca karantinada kalacak.