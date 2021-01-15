Fenerbahçe'den transfer olmuştu... Genç yetenek, e-spordaki başarısını anlattı

Geçen sezon 1907 Fenerbahçe akademi takımı oyuncusu olan, bu sene ise İstanbul Wildcats Akademiye transfer olan genç yetenek Tufan Deniz, namı diğer 'Midkid', e-spordaki başarısının detaylarını anlattı.

- E-sporseverlere merhaba, bu hafta sizler için yine özel bir konukla bir araya geldik. Geçen sezon 1907 Fenerbahçe akademi takımı oyuncusu olan, bu sene ise İstanbul Wildcats Akademiye transfer olan Tufan Deniz. Namı diğer Midkid.

Midkid okuyucularımdan gelen soruları samimiyetle yanıtladı. Kendini geliştirmek ve profesyonel olmak isteyen oyuncular için önemli tavsiyelerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum.

- League of Legends’a kaç yaşında ve ne zaman başladın?

7. sınıftayken arkadaşlarımı oynarken görüp ben de oynamaya başlamıştım. Ara sıra oyunu bırakıp tekrar başladım. Son 2 senedir ise Avrupa Batı sunucusunda oynuyorum. O zamandan beri yüksek liglerdeyim.

- Ailen e-sporcu olmana ilk başta ne dedi?

Ailem ilk başlarda haklı olarak pek sıcak bakmadı. Geleceğim için ders çalışmamı istiyorlardı. Ben aileme e-sporcu olabileceğimi kanıtlamak için çok çalıştım ve bunun ciddi bir sektör olduğuna onları inandırdım. Takımların bana olan ilgisi arttıkça ailem bana olan desteğini arttırdı. Ailenize bu sektörü anlatmanız gerekiyor. Ben şu anda hem okuyorum hem de kariyerime odaklanıyorum.

- Dünya çapında veya Türkiye’de sevdiğin ve örnek aldığın bir oyuncu var mı?

Kore ve Çin liginin sıkı bir takipçisiyim. Oradaki orta koridorları sık sık izliyorum. Eşleşmelerini ve oyun geçmişlerini analiz ediyorum. Knight ve Chovy’nin oyun tarzları bana daha uygun olduğu için onları beğenip takip ediyorum. Türkiye’de ise profesyonel arenaya Fenerbahçe ile geçtiğim için Blue ile birlikte çalışabilme ve konuşabilme fırsatı buldum. Türkiye’den favorim Blue.

- Profesyonel bir e-sporcu olarak bir günün nasıl geçiyor?

Genelde erken kalkmaya çalışıyorum. Kahvemi alıp Çin ve Kore ligi maçlarını izliyorum. Sonrasında tek başıma takım antrenmanlarına kadar maç oynuyorum. Saat 17-21 arası takım olarak maçlarımız oluyor. Toplamda 5 maç oynuyoruz. Kalan saatleri ise kendime ve sevdiklerimle zaman geçirmeye ayırıyorum.

- Takım evleri nasıl oluyor?

Fenerbahçe takım evinde pek kalmadım. Lig arasındayken birkaç ay kalmıştım. Evlerde genelde herkes kendi antrenmanını yapıyor sonra ise takımla birlikte maç oynanıp, maç sonlarında ise koçla birlikte analiz yapıyoruz. Akademiler için özel bir takım evi yok. Ancak birkaç akademi oyuncusu as takımla birlikte antrenman yapıyor. Disiplin açısından hem de birlikte çalışma fırsatı olduğundan güzel bir ortam oluyor.

- Akademi oyuncularının aldığı ücretler nasıl? As takımlarla kıyaslarsak ne durumda?

Akademi takımları genelde para kazanmak değil, kariyer yapmak isteyen oyuncular için bir köprü görevi görüyor. O yüzden as takımlardaki ücretlerle arasında fark var.

- Sezon 11 de çok fazla şey değişti. Bir orta koridor olarak sence en güçlü şampiyonlar hangileri?

Benim için güzel. Çünkü sevdiğim ve oynamaktan keyif aldığım şampiyonlar metada. Akali, Yone, Anivia ve Qiyana güçlü durumda. Geçen sezon Qiyana’yı çok oynadım. Eğer doğru eşleşmeleri bulabilirseniz çok güçlü bir şampiyon. Düşük liglerden çıkmak bu saydığım şampiyonlarla daha kolay.

- Yeni metada sence en güçlü rol hangisi?

Her rolün önemi tabii farklı. Ancak Orman ve orta koridor çok önemli. Ormanda Hecarim, Lillia, Graves, Nidalle ve Olaf bence bir adım önde. Suikastçıların eşyaları güçlü olsa da bence en iyi eşyalar nişancılarda. Nişancılar hem mobil hem de hasarları iyi durumda.

- Kendin de bir profesyonel orta koridor oyuncusu olduğun için orta koridorlara özel tüyoların var mı?

Asla boş durmayacaksınız. Karşınızdaki rakibiniz eğer sizden çekiniyorsa ve eşleşme olarak zor durumdaysa koridorunuzu ittirip rakibinizin minyon kesmesini beklemeyeceksiniz. Ormancınızla karşı ormana girebilirsiniz veya alt koridora baskın yapabilirsiniz. Kısacası boş durmamanız gerekiyor. Bütün haritaya etki etmeniz lazım.

- Orta koridorlar maça nasıl etki edebilir? İyi oynadığımız bir maçta takımımız kötü ise ne yapmalıyız? Olası bir mağlubiyet takımın hatası mı?

Düşük liglerde orta koridorda taşıyıcı şampiyonlar almalılar. Özellikle suikastçılar çok fayda sağlar. Koridorunuzu kazanıp ittirmelisiniz. Bu sayede diğer koridorlara yardıma gidebilirsiniz. Diyelim ki alt koridorunuz gerçekten kötü. O zaman alt koridora gitmemelisiniz. Öne geçtiğiniz skoru karşı alt koridora kaptırabilirsiniz. Liderliği almaya çalışın, takım arkadaşlarınızın sizi dinlemesini sağlamalısınız. Takım savaşları oyunun kaderini belirliyor.

- Profesyonel olmak isteyen gençlere neler tavsiye etmek istersin? Alt liglerde kalan oyunculara tavsiyelerin neler?

Öncellikle kendilerine 3 şampiyon belirlemeleri lazım. Bu metaya göre seçebilirler veya kendi keyif aldıkları şampiyonları alabilirler. Eşleşmelere çalışmak için ise profesyonel oyuncuları takip edip videolarını izlemeliler. Dereceli oyunlarda insanlardan çok iyi oynamalarını bekleyemezsiniz. Oyunu kaybediyorsanız hatayı kendinizde arayın. Düşük liglerde maçı taşımak daha kolay. Kaybettiğiniz maçları mutlaka tekrar izleyin. Eğer profesyonel veya üst liglerde bir tanıdığınız var ise ona mutlaka maç özetinizi analiz ettirin.

- Alt liglerde genelde üst üste maç kaybetme çok olan bir şey. Bunun önüne geçmek için ne yapmalıyız?

Maç kaybedince ben daha çok hırslanıyorum. Sonuçta bir sonraki maç ta kötü geçecek diye bir şey yok. Ancak kolay sinirlenen bir yapıya sahipseniz biraz ara vermek iyi olabilir.

- Üst liglerde oynayan birçok oyuncu var. Sence onlar ne zaman profesyonel arenaya geçmeliler? Hazır olduklarını nasıl anlamalılar?

Öncelikle Avrupa Batı serverinde oynamaları gerekiyor. Eskiden seçmelere katılma barajı elmas ligindeki oyunculardı ancak şimdi ustalık liginde olmanız gerekiyor. Kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Sizi izlemeye her an başlayabilirler. Takımlara başvuru ise genelde takımların twitter sayfasından gerçekleşiyor.

- Bu seneki hedeflerin neler?

İstanbul Wildcats olarak şampiyon olmak. Çok iyi bir koç ekibimiz ve takımımız var. Bireysel hedefim ise Challenger olmak ve sürekli kendimi geliştirerek ana takımlara çıkmak.

Kaynak: Fotospor