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Spor

Fenerbahçe’den transfer harekatı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak olan Erol Bulut’un ısrarla takımda görmek istediği Bakasetas ve Caulker için, üç oyunculu bir takas teklifi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:56:00 -
Fenerbahçe’den transfer harekatı!

Fenerbahçe’de göreve gelmesi an meselesi olan Teknik Direktör Erol Bulut, Alanya'dan futbolcuları Bakasetas ile Caulker'ın transferinde ısrarcı.

Sarı-lacivertli ekip de bu nedenle tüm şartları zorluyor. Alanyaspor'un istediği bonservis rakamlarını ödemeyecek olan Fenerbahçe, iki futbolcu için Zanka, Alper ve Mevlut Erdinç'i önerdi. 3 isim de Bulut tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Alanya, takası kabul etti ama bir miktar da para istiyor. Başkan Ali Koç'un bayram tatili sonrası Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bizzat görüşmesi bekleniyor.

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