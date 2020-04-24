  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'den transfer bombası: Mario Balotelli

Vedat Muriqi rekor bedelle satmayı düşünen Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor.

2020-04-24 16:46:00 -
Fenerbahçe'den transfer bombası: Mario Balotelli

Vedat Muriqi rekor bedelle satmayı düşünen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü ismi ortaya atıldı.

Vedat Muriç'in yerine geliyor

Yeni sezonda yeni kadro yapılanmasına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'ye Balotelli ismi öne sürüldü. Sarı lacivertli ekibin İtalyan ekibi Brescia'da mutsuz olan ve yollarını ayırması beklenen Mario Balotelli ile maaş konusunda anlaşması durumunda masaya oturacağı iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı