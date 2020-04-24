Fenerbahçe'den transfer bombası: Mario Balotelli
Vedat Muriqi rekor bedelle satmayı düşünen Fenerbahçe'de forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor.
Vedat Muriqi rekor bedelle satmayı düşünen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü ismi ortaya atıldı.
Vedat Muriç'in yerine geliyor
Yeni sezonda yeni kadro yapılanmasına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'ye Balotelli ismi öne sürüldü. Sarı lacivertli ekibin İtalyan ekibi Brescia'da mutsuz olan ve yollarını ayırması beklenen Mario Balotelli ile maaş konusunda anlaşması durumunda masaya oturacağı iddia edildi.