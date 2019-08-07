Fenerbahçe'den transfer bombası Fernandinho

Ön libero arayışlarında hemen her kapıyı çalan Fenerbahçe’nin, Fernandinho için Manchester City’le de bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Fernandinho hamlesi

34 yaşındaki Brezilyalı ön libero için yapılan görüşmelerden beklenenden çok daha olumlu bir rapor gelmesi üzerine bir üst aşamaya geçilmesi kararı alındığı iddia edildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve Rodri’nin transferinden sonra Guardiola’nın 11’de düşünmediği Liverpool’la oynanan son kupa finalinde de kadroya almadığı Fernandinho için İngiliz ekibinin oldukça uygun şartlar hazırlayabileceği bildirildi. Damien Comolli’nin Fernandinho’nun menajeri ile randevulaştığı ise gelen bilgiler arasında.