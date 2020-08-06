Fenerbahçe’den Tolga Ciğerci kararı!
Fenerbahçe sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha Tolga Ciğerci ile yeniden anlaştı. Oyuncu yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yola devam edecek.
28 yaşındaki oyuncu yıllık 200 bin euroya evet dedi. Bonuslarla birlikte ücretin en fazla 300 bine çıkacağı kaydedildi.
Ücretinde önemli bir indirime giden Tolga, Wolfsburg’un da transfer gündemindeydi.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan başarılı orta saha 2 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.