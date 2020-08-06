  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe’den Tolga Ciğerci kararı!

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha Tolga Ciğerci ile yeniden anlaştı. Oyuncu yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:41:00 -
Fenerbahçe’den Tolga Ciğerci kararı!

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yola devam edecek.

28 yaşındaki oyuncu yıllık 200 bin euroya evet dedi. Bonuslarla birlikte ücretin en fazla 300 bine çıkacağı kaydedildi.

Ücretinde önemli bir indirime giden Tolga, Wolfsburg’un da transfer gündemindeydi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan başarılı orta saha 2 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı