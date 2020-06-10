Fenerbahçe'den tarihi itiraf: Hata yaptık

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Son 2 yıldır A takımla ilgili hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkardık ve daha sakin bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak kararlar alıyoruz." dedi.

Futbol A Takım ve altyapı yapılandırması ile ilgili Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, ayrıca Samandıra Can Bartu Tesislerine kurulan FenerLAB analiz merkezi ile ilgili bilgiler de verdi.

"Son 2 yılda hata yaptık"

Sözlerine Futbol A Takımı ile başlayan Selahattin Baki, “A takımla alakalı tabi ki son 2 yıldır hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem Başkanımız hem Yönetim Kurulu tarafından, sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Sonuç itibariyle henüz sezon bitmedi. Bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklama bekleniyor ama unutmamak gerekiyor ki, 8 hafta daha lig devam edecek. Kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp, taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz.” dedi.

"Tahir hoca, A takım ile altyapı arasında köptü olacak"

Futbol Akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili de bilgiler veren Baki, “Tahir hoca konusuna gelince biz A takımla beraber altyapıyla ilgili de bazı adımlar atma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda, özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olmasından dolayı, 37 yaşına kadar profesyonel futbol oynamış bir kariyeri olmasından dolayı, Türk futbolundaki bize ulaştırılan referanslarından dolayı; çocuklara dokunma, babacanlık, ağabeylik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı, altyapı için anlaşmaya vardık. Kendisinin pro lisansı var. Önümüzdeki sezon itibaren A takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Ciddi bir görevdir. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı’na gittikten sonrada Samandıra’daki köprü görevi bitmeyecek. O ilişki hem devam edecek. Kendisine resmi ağızdan bir kere daha ‘Fenerbahçemize hoş geldin’ diyorum.” ifadelerini kullandı.