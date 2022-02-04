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Spor Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren açıklama
Spor

Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren açıklama

Fenerbahçe'de fazla forma fırsatı bulamadığı halde 7 gol katkısı olan Rossi ve çift yönlü orta saha performansı ile takımın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Crespo'nun UEFA kadrosuna alınmamaları taraftarı isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 07:34:00 -
Fenerbahçe'den taraftarı isyan ettiren açıklama

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerin listesinde Diego Rossi ve Miguel Crespo isimleri yer almadı. Serdar Dursun ve Ozan Tufan ise kadroya dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıkladığı liste:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

Finansal Fair-Play sebebiyle transferde al-sat kuralıyla hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe, sezon başında Miguel Crespo'yu bonservis ödeyerek kadrosuna kattı. Kış transfer döneminde listenin bildirileceği güne kadar bonservis kazancı sağlayamayan sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu kadroya dahil edemedi. Aynı zamanda 7 gol katkısı olan Rossi de kadroya alınmadı.

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