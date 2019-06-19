Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bursaspor'da forma giyen...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi geldi.



Beşiktaş'ın talip olduğu Milli futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Siyah-beyazlılar bu gelişme sonrası Bursaspor yönetimiyle olan görüşmelerine hız verdi.

Kulübüne ihtarname gönderdi!



Yeşil-beyazlıların transferin son gününde Boluspor'dan 2 milyon TL bonservis karşılığında transfer ettiği ve oynadığı futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Umut Meraş da alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Alacağının 15 gün içerisinde ödenmesini isteyen Umut'un bu hareketi yeşil-beyazlı kulüpte