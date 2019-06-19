Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Bursaspor'da forma giyen...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'da başarılı bir performans sergileyen Umut Meraş'ı transfer etmek için harekete geçti.19 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
Beşiktaş'ın talip olduğu Milli futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Siyah-beyazlılar bu gelişme sonrası Bursaspor yönetimiyle olan görüşmelerine hız verdi.
Kulübüne ihtarname gönderdi!
Yeşil-beyazlıların transferin son gününde Boluspor'dan 2 milyon TL bonservis karşılığında transfer ettiği ve oynadığı futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Umut Meraş da alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Alacağının 15 gün içerisinde ödenmesini isteyen Umut'un bu hareketi yeşil-beyazlı kulüpte
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