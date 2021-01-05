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Spor Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı
Spor

Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

Bu sezon dış sahada topladığı 19 puanla en başarılı takım konumunda bulunan sarı-lacivertli ekip, 2005-2006'dan sonra deplasmanda en başarılı dönemini yaşadı - Fenerbahçe, 2019-2020'nin 34 haftalık sürecinde deplasmanda elde ettiği puanı bu sezon 16. hafta sonunda geçmeyi başardı - Dış sahada rakip fileleri daha fazla havalandıran sarı-lacivertliler, kalesini de daha iyi savundu

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:06:35 -
Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, dış sahada sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli takım, ligde 16 haftalık periyotlar dikkate alındığında deplasmanda son 15 sezonda en fazla puan topladığı dönemi yaşadı.

Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 19 puanla bu alanda en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, 16 haftalık periyotlar itibarıyla dış sahada en fazla puana son olarak 2005-2006 sezonunda ulaşmıştı. Fenerbahçe, son maçında yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdığı söz konusu sezonun 16 haftalık periyodunda rakip sahada oynadığı karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan elde etmişti.


- Geçen sezonun deplasman puanını şimdiden geçti


Fenerbahçe, 2019-2020'nin 34 haftalık sürecinde dış sahada elde ettiği puanı bu sezon 16. hafta sonunda geçmeyi başardı.

Geçen sezon deplasmanda çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 17 puan toplayabilmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ise şu ana kadar 19 puanı hanesine yazdırdı ve bu alanda şimdiden 2019-2020'yi geride bıraktı.


- Dış sahada gol istatistiklerinde de üstün


Bu sezon iç saha maçlarına göre deplasmanda daha fazla puan toplayan Fenerbahçe, gol istatistiklerinde de daha iyi bir görüntü çizdi.

Sarı-lacivertliler, dış sahada çıktığı 8 müsabakada rakip fileleri daha fazla havalandırdı, kalesinde ise daha az gol gördü.

Ülker Stadı'nda 12 gol atan sarı-lacivertliler, rakip sahada ise 18 kez fileleri havalandırdı. Sahasında 12 gol yiyen Fenerbahçe, deplasmanda ise kalesinde sadece 8 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, ayrıca dış sahada oynadığı 8 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Erol Bulut'un öğrencileri, deplasmanda berabere kaldıkları Galatasaray derbisi dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşadı.

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