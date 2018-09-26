Fenerbahçe'den Soldado - Comolli açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bir gazetede, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ve futbolcumuz Roberto Soldado arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa dayandırılarak ‘özel haber’ ibaresi ile servis edilen içerik, tamamen gerçek dışıdır.

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İDDİA NEYDİ?

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bir Suudi Arabistan ekibinin 33 yaşındaki forvet için teklif yaptığı, Sportif Direktör Comolli'nin de oyunucuyu odasına çağırarak, "Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle” dediği belirtildi. Tecrübeli yıldız ise bunun üzerine çılgına döndü.

"SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN"

Sonrasında Soldado'nun, telefonu Comolli’den alarak duvara duvara fırlattığı anlatılan haberde, "Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!" diyerek odadan çıktığı belirtildi. Yaşanan bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeyi istemedi.