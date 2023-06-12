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Spor Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Resmen açıklandı Olay itiraf!
Spor

Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Resmen açıklandı Olay itiraf!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:46:00 -
Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Resmen açıklandı Olay itiraf!

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip daha önceden anlaşmaya vardığı Ryan Kent'i resmen açıkladı.

 

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip daha önceden anlaşmaya vardığı Ryan Kent'i resmen açıkladı.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli İskoç ekibi Rangers'tan ayrılan ve daha önceden anlaşmaya vardığı Ryan Kent'i resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

İLK SÖZLERİ

İngiliz futbolcu transfer için duygularını açıklarken Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına değindi: "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak."
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