Fenerbahçe’den ses getirecek transfer!
Sezon boyunca savunma bölgesinde olan hatalar yüzünden çok sayıda puan kaybeden Fenerbahçe, sonunda aradığı stoperi İtalya'da buldu
Yeni teknik direktör Erol Bulut'un da istediği Brezilyalı stoper için yönetim görüşmelere başladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla sürüyor.
Sezonun noktalanmasının ardından muhtemel sportif direktör Emre Belözoğlu, birçok isimle transfer konusunda görüşmelere başladı.
Erol bulut'da onay verdi
Ayrıca kısa süre içerisinde teknik direktör olarak açıklanması beklenen Erol Bulut da çalışmalara dahil oldu. Stoper listesindeki isimlerle birebir irtibata geçen Fenerbahçe, bazılarından olumlu, bazılarından olumsuz yanıt almıştı.
Gelecek sezon Zanka'yı takımda düşünmeyen sarı lacivertlilerin, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz haricinde bir stoperinin olmaması, hedefi Juan Jesus'a çevirmeye itmişti.
Süper Lig devi, savunmanın göbeğine Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus'u getirme kararı aldı.