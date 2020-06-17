  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:47:59 -
Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Serdar, Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth ile çıktığı bir hava topu mücadelesinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı