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Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım! Phillip Cocu...

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan idman fotoğraflarında teknik direktör Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:44
Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım! Phillip Cocu...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16:00'da başladı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

FENERBAHÇE'DEN COCU'SUZ PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan idman fotoğraflarında teknik direktör Phillip Cocu'ya yer verilmemesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:44
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