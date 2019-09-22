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Fenerbahçe'den Rodrigues'in sakatlığına ilişkin açıklama geldi

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon olduğu gözlendi.

22 Eylül 2019 Pazar 13:58
Fenerbahçe'den Rodrigues'in sakatlığına ilişkin açıklama geldi

Fenerbahçeli futbolcuGarry Rodrigues'in, ayak bileğinde zorlanma ve kısmi dejenerasyon saptandı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği belirtildi.

Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından futbolcunun tedavisine başlanıldığı aktarıldı.

Garry Rodrigues'in, dün yapılan MKE Ankaragücü maçında ayak bileği burkulmuştu.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:58
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. Garry Rodrigues
  4. Anadolu Ajansı

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